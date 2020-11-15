Инновационный центр «Сколково», Московская область, , 14:13 — REGNUM Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) представил рабочий прототип базовой станции 5G на форуме в инновационном центре «Сколково». Об этом сообщает пресс-служба Сколтеха.

Прототип базовой станции мобильной связи пятого поколения был создан специалистами Сколтеха совместно с компаниями «Элтекс» и «Радио Гигабит». Станция была запущена в реальной сети оператора МТС, созданной в рамках пилотной зоны «MTS Skoltech».

В Сколтехе сообщили, что прототип продемонстрировал скорость передачи данных около 300 — 450 Мбит/с. В институте подчеркнули, что при разработке прототипа использовалось российское оборудование и программное обеспечение.

«Уверены, что уже в 2023 году сможем перейти к масштабированию нашего решения на федеральном уровне», — отметили в Сколтехе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров заявил, что к 2025 году на связь стандарта 5G будет приходиться одна пятая от общего числа подключений в России.