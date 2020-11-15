Сеул, , 13:35 — REGNUM Правительство Сеула провело испытания пассажирского беспилотника в городских условиях. Об этом сообщает газета The Korea Times.

Для демонстративного полёта использоваться беспилотный аэромобиль EH216 производства китайской компании Ehang. Испытательный полёт продлился семь минут, за это время аэромобиль преодолел 3,6 км над рекой Ханган и несколькими островами, примыкающими к Сеулу. Полёт проводился в беспилотном режиме, роль пассажиров выполняли несколько мешков риса.

Эти испытания были организованы правительством города Сеула совместно с Министерством земли, транспорта и морских дел Южной Кореи. Этот полёт и предстоящие испытания должны помочь выработать стандарты безопасности для беспилотных аэротакси и других видов воздушного транспорта в городских условиях.

«Идея городской воздушной мобильности привлекает пристальное внимание, является одним из вариантов решения проблемы загруженности наземных дорог… Мы не пожалеем усилий и инвестиций, чтобы такие услуги вошли в жизнь жителей Сеула», — заявил исполняющий обязанности мэра Сеула Со Чжон Хёп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года управление гражданской авиации Китая разрешило компании Ehang начать лётные испытания пассажирских беспилотников Ehang 216.

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