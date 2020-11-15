Пекин, , 12:59 — REGNUM Правительство Китая представило новый план по внедрению технологий автоматического вождения, сдвинув прежние цели на более ранние сроки. Об этом сообщает газета Nikkei Asian Review.

Новый план правительства КНР предполагает, что к 2025 году половина новых автомобилей в Китае будет поставляться с системами автоматизированного вождения второго или третьего уровня. В более раннем плане этот показатель составлял 25%.

При втором уровне автоматизации компьютерные системы помогают водителю с рулевым управлением, при третьем уровне автомобиль может двигаться самостоятельно при соблюдении некоторых условий (например, при движении по трассе). Среди автомобилей, проданных в Китае в первой половине 2020 года, доля транспортных средств, оснащённых системами автоматизированного вождения второго уровня, составила около 10%.

Также план предусматривает, что к 2025 году в Китае появятся автомобили с четвёртым уровнем автоматизации вождения, при котором вмешательство водителя требуется только в случае экстренной ситуации. Планируется, что к 2030 году такой системой будет оснащён каждый пятый новый автомобиль, продаваемый в Китае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года японская корпорация Honda Motor рассчитывает начать продажи первого в мире серийного автомобиля с третьим уровнем автоматизации вождения.

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