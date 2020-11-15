Токио, , 12:30 — REGNUM Консоли нового поколения от Sony и Microsoft могут стать последними классическими игровыми приставками. Об этом сообщает портал ITHome со ссылкой на отчёт исследовательской компании Citi Securities Japan.

Американская компания Microsoft и японская корпорация Sony представили новые игровые приставки (Xbox Series X/S и PlayStation 5 соответственно) в ноябре 2020 года. Консоли предыдущего поколения от этих компаний вышли в 2013 году, таким образом, жизненный цикл приставок составил около 7 лет.

Аналитики Citi Securities Japan прогнозируют, что жизненный цикл новых приставок от Sony и Microsoft может продлиться дольше 6−7 лет. Они ожидают, что за это время существенного прогресса смогут добиться разработчики сервисов потоковых видеоигр. При использовании этой технологии для обработки видеоигр применяются вычислительные мощности удалённых серверов, а устройства пользователей используются только как устройства ввода и вывода.

В Citi Securities Japan считают, что при успешном развитии сервисов облачных видеоигр Xbox Series X и PlayStation 5 могут стать последним поколением классических игровых приставок. В будущем их место могут занять более простые платформы, которые будут использоваться для облачных сервисов Google, Microsoft, NVIDIA, Amazon или новых игроков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре глава Xbox Фил Спенсер заявил, что компания Microsoft не будет раскрывать данные о продажах консолей Xbox Series X/S.