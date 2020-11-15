Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Американская компания Google введёт ограничение в сервисе «Google Фото» на объём сохраняемых в облачном хранилище данных. Об этом сообщается в блоге компании.

Компания Google представила сервис для редактирования, хранения и упорядочивания фото и видео «Google Фото» в 2015 году. Он быстро получило широкую популярность, в настоящее время количество загрузок этого приложения в Google Play превышает 1 млрд. В Google отмечают, что в сервисе хранится уже более 4 трлн фотографий, а еженедельно эта база пополняется 28 млрд новых снимков и видеозаписей.

Одной из главных особенностей сервиса Google стал неограниченный размер облачного хранилища, которое можно использовать для фотографий и видео, однако в Google решили отказаться от этой политики. С 1 июня 2021 года в сервисе будет введено ограничение в 15 ГБ на использование хранилища. Оно будет распространяться только на вновь загружаемые фотографии и видеозаписи. Расширить объём предоставляемого хранилища можно будет с помощью платной подписки на облачный сервис Google One.

«Мы знаем, что это большое изменение, которое может стать неожиданностью, поэтому мы хотим сообщить об этом заранее…», — отметили в Google.

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны результаты первых тестов видеокарты Nvidia GeForce RTX 3090