Пекин, , 11:00 — REGNUM Глубоководный аппарат Fendouzhe опустился в Бездну Челленджера в Марианской впадине, установив рекорд по глубине погружения среди китайских аппаратов. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Максимальная глубина погружения аппарата Fendouzhe (также известного как Striver) составила 10 909 метров. Этот показатель является рекордным для Китая.

Мировой рекорд по глубине погружения среди батискафов принадлежит батискафу DSV Limiting Factor частной американской компании Triton Submarines. В 2019 году офицер ВМС США в отставке Виктор Весково совершил погружение на этом аппарате на глубину 10 927 метров.

Проект по созданию Fendouzhe был начат в 2016 году, аппарат был готов к марту 2020 года. Батискаф прошёл серию испытаний в Южно-Китайском море.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года российский аппарат «Витязь» совершил погружение на дно Марианской впадины, став первым в мире полностью автоматизированным аппаратом, достигшим этой точки.

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