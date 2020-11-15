Москва, , 10:02 — REGNUM Основными отличиями миссии «Луна-25» от советских лунных станций станет посадка в приполярной области и использование негерметичного приборного корпуса. Об этом сообщил главный конструктор проекта Павел Казмерчук в интервью журналу «Русский космос».

Целью программы «Луна-25» (до 2013 года носившей название «Луна-Глоб») является запуск автоматического зонда. Орбитальная часть зонда проведёт дистанционные исследования Луны, а посадочный аппарат будет использоваться для прямого изучения поверхности, включая криогенное бурение.

Название станции наследует советской традиции — последней автоматической межпланетной станцией СССР по изучению Луны стал зонд «Луна-24». Главный конструктор НПО им. Лавочкина и проекта «Луна-25» Павел Казмерчук выделил два ключевых отличия новой станции от советских миссий.

Он напомнил, что советские лунные станции осуществляли подсаку в экваториальной зоне, тогда как «Луна-25» впервые будет садиться у южного полюса. Вторым отличием Казмерчук назвал применение негерметичного приборного корпуса. Это решение позволило уменьшить вес конструкции, освободив дополнительную массу для научных приборов. Соблюдение температурного режима при этом будет достигаться с помощью термостабилизационной панели.

Запуск станции «Луна-25» запланирован на октябрь 2021 года. Эта станция должна стать первым российским аппаратом на Луне в постсоветский период.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре макет станции «Луна-25» прошёл тепловакуумные испытания.

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