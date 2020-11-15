Канберра, , 09:06 — REGNUM Новым главой Австралийского космического агентства станет главный исполнительный директор американской компании Virgin Galactic Энрико Палермо, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Моррисон сообщил, что Палермо возглавит космическое агентство Австралии в январе 2021 года. Он заменит на этой должности Меган Кларк, которая станет председателем консультативного совета агентства.

В настоящее время Энрико Палермо работает в американской компании Virgin Galactic, занимающейся разработкой суборбитального корабля для космического туризма. Палермо покинет компанию в декабре 2020 года.

«Руководство Палермо поможет Австралии достичь нашей цели — стать крупным игроком в международной космической отрасли, обеспечив прирост всей нашей экономики», — заявил премьер-министр Австралии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года было организовано Австралийское космическое агентство. Главными задачами этого ведомства по решению правительства Австралии стали поддержка космической промышленности и координация деятельности предприятия этой сферы.