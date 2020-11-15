Лондон, , 08:10 — REGNUM Правительство Великобритании готовится ввести запрет на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями после 2030 года. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит о введении этих мер до конца ноября. Подобный запрет был установлен в Великобритании ранее, но тогда планировалось, что он будет введён на 5 лет позже.

Отмечается, что это решение является часть климатической стратегии Великобритании, направленной на достижение нулевого уровня выброса парниковых газов к 2050 году. Для этого в стране планируют запретить продажу новых автомобилей не только с бензиновыми и электрическими, но и с гибридными силовыми установками. Предполагается, что продажа гибридных автомобилей будет запрещена в 2035 году.

Программа также предусматривает выделение средств из государственного бюджета, которые должны дать толчок развитию низкоуглеродной экономики. В частности, ожидается, что в 2021 году правительство Великобритании выделить £500 млн ($660 млн) на развитие сети зарядных станций для электромобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года правительство Ирландии начало разработку законопроекта, предусматривающего запрет на продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году.