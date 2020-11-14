Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Гарнитура виртуальной реальности Oculus Quest получила обновление ПО, которое добавляет поддержку частоты обновления дисплеев 90 Гц для видеоигр. Об этом 14 ноября сообщил портал Engadget.

В частности, этот режим поддерживается приложениями Home, Guardian и Passthrough. Отмечается, что вскоре эта функция также появится в популярных VR-играх SUPERHOT, Echo VR, Beat Saber, Vacation Simulator, Job Simulator, Racket: Nx и Space Pirate Trainer.

Кроме того, Quest и Quest 2 получили ПО Oculus Move с встроенным фитнес-трекером, который позволяет владельцам устройств отслеживать информацию о своей активности во время игрового процесса.

https://twitter.com/engadget/status/1327486006124294144

Напомним, гарнитура Oculus Quest 2 в момент старта продаж получила рабочую частоту обновления дисплеев 72 Гц. Режим 90 Гц был доступен только для некоторых приложений.

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