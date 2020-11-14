Вашингтон, , 16:05 — REGNUM Поставки планшетных компьютеров на мировом рынке в третьем квартале текущего года выросли на 43% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Canalys.

По оценкам аналитиков Canalys, в третьем квартале 2020 года общий объём поставок на глобальном рынке персональных компьютеров (включая планшеты) составил 124,5 млн устройств, что на 23% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом поставки настольных компьютеров за рассматриваемый период сократились на 32% в годовом исчислении.

Лидером рынка остаётся китайская компания Lenovo, поставившая 23,5 млн компьютеров и планшетов. В список крупнейших поставщиков также вошли американские компании Apple (22 млн), HP (18,7 млн) и Dell (12 млн), а также южнокорейская компания Samsung (10 млн).

Стремительный рост в третьем квартале продемонстрировали поставки планшетов и хромбуков — ноутбуков под управлением Chrome OS. В третьем квартале было продано 44,3 млн устройств этого типа, что на 43% больше, чем за третий квартал 2019 года. При этом поставки планшетов сокращались на протяжении пяти лет, начав расти только во втором и третьем квартале 2020 года.

«Планшеты воскресли из мёртвых, поскольку они обеспечивают баланс мобильности и вычислительной мощности в широком диапазоне цен в такое непростое время», — объяснила аналитик Canalys Виктория Ли.

Она добавила, что рынок планшетов вырос благодаря повышенному спросу в сфере образования, а также среди коммерческих компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, без учёта планшетов в третьем квартале 2020 года было поставлено 79,2 млн персональных компьютеров, что на 12,7% больше показателей того же квартала 2019 года.

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