Москва, , 15:00 — REGNUM Запуск первого метеорологического спутника группировки «Арктика-М» запланирован на февраль 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, запуск с космодрома «Байконур» назначен на 28 февраля 2021 года. Для выведения спутника на околоземную орбиту будут использоваться ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Ранее планировалось, что запуск спутника «Арктика-М» №1 состоится до конца текущего года. В Роскосмосе объяснили, что решение о переносе даты запуска вызвано необходимостью проведения дополнительных проверок.

Спутники серии «Арктика-М» будут использоваться для метрологического и гидрологического мониторинга полюсов Земли. Эти спутники будут оснащены таким же оборудованием, как и метеорологические аппараты серии «Электро-Л», но будут размещены на высокоэллиптической орбите, что позволит постоянно наблюдать за полярными областями.

Развёртывание группировки «Арктика-М» должно повысить точность моделей краткосрочных метеопрогнозов. Планируется, что второй спутник этой серии будет запущен в 2023 году, а ещё три аппарата — до конца 2025 года.

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