Ижевск, , 14:35 — REGNUM Количество выпущенных автомобилей LADA Vesta превысило отметку в 500 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба автозавода Лада Ижевск (входит в «АвтоВАЗ»).

Полумиллионный экземпляр LADA Vesta был выпущен с ижевского автозавода 13 ноября. Им стала модель Vesta Cross в исполнении Black.

Продажи LADA Vesta начались в ноябре 2015 года, после этого модель получила ряд новых опций и выпускалась в нескольких модификациях. Сейчас в России в среднем ежемесячно продаётся около 10 тысяч автомобилей этой модели.

«500 тысяч автомобилей за 5 лет производства, стабильное присутствие в ТОП-3 автомобильного рынка России и статус самого экспортируемого автомобиля LADA — одни из основных успехов LADA Vesta», — отметили в пресс-службе Лада Ижевск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года лидером по объёмам продаж среди легковых автомобилей в России стала модель LADA Granta.