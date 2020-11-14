Токио, , 13:58 — REGNUM Японская корпорация Honda Motor рассчитывает начать продажи автомобиля с третьим уровнем автоматизации вождения в марте 2021 года. Об этом сообщает газета Nikkei Asian Review.

Первым автомобилем Honda с третьим уровнем автономности должен стать новый седан Legend. Автомобиль оснащён системой автоматического вождения Traffic Jam Pilot, разработанной специалистами Honda.

В ноябре Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии одобрило использование этой технологии в стране. Если Honda удастся начать продажи автомобилей Legend в Японии до конца марта 2021 года, то он станет первым в мире серийным автомобилем с третьим уровнем автономности.

Наиболее распространённая классификация систем беспилотного вождения предусматривает выделение шести уровней автоматизации. Первый уровень предусматривает небольшую помощь водителю (например, адаптивный круиз-контроль). Шестой уровень автоматизации предполагает полностью самоуправляемые автомобили.

При третьем уровне автоматизации транспортное средство может автоматически менять полосы движения и совершать экстренное торможение без участия водителя, при этом он должен быть готов взять управление на себя в случае экстренной ситуации. Над автомобилями с третьим уровнем автоматизации работают и другие автопроизводители, включая Toyota, Nissan и Audi.

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