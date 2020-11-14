Вашингтон, , 12:58 — REGNUM Третьи статические огневые испытания прототипа ракеты американской космической корпорации SpaceX Starship SN8 провалились. Об этом сегодня, 14 ноября, пишет портал space.com.

Известно, что статические огневые испытания проводились 12 ноября на космодроме в деревне Бока-Чика (США, штат Техас). В рамках испытаний предполагалось зажигание двигателей без запуска самой ракеты. Во время испытаний произошел взрыв, двигатели работали нестабильно.

Затем выяснилось, что часть корпуса ракеты и двигатели расплавились. В итоге специалисты потеряли контроль над гидравлической системой.

Глава SpaceX Илон Маск предположил, что могли расплавиться составляющие одного из двигателей Raptor. Точная причина аварии устанавливается.

Тем не менее специалисты компании отмечают, что предохраняющий клапан позволил снизить повышенное из-за неисправности давление внутри ракеты и предотвратил взрыв в носовой части прототипа.

Стоит отметить, что предыдущие два испытания прототипа Starship также закончились неудачей.

Напомним, что Маск планирует использовать корабли Starship для доставки спутников, экипажей и грузов на околоземные орбиты, Дугу и Марс. Для запуска планируется использовать ракету-носитель Super Heavy.