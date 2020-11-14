Москва, , 12:54 — REGNUM Российский рынок стал четвёртым в Европе по количеству проданных легковых автомобилей по итогам октября. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По оценкам экспертов, в октябре больше всего легковых автомобилей — 274 тыс. — было продано в Германии. Вторым рынком по количеству поставок стала Франция (171 тыс. автомобилей), третьим — Италия (157 тыс.).

В России в октябре было продано около 144 тыс. легковых автомобилей, что позволило выйти на четвёртое место среди стран Европы по этому показателю. Замкнула пятёрку крупнейших автомобильных рынков Европы Великобритания, где по итогам октября было продано около 141 тыс. автомобилей.

Отмечается, что в октябре поставки автомобилей во многих стран Европы снизились в годовом исчислении. Сильнейшее снижение спроса — на 21% — было зафиксировано в Испании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре вице-президент компании «АвтоВАЗ» Сергей Громак заявил, что по итогам 2020 года в России прогнозируется падение рынка легковых и малотоннажных грузовых автомобилей на 11% по отношению к предыдущему году.

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