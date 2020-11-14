Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Видеоигра Ghost of Tsushima американской студии Sucker Punch Productions стала самой продаваемой эксклюзивной игрой для приставки PlayStation 4. Об этом сообщил глава PlayStation Worldwide Studios Хермен Халст на своей странице в социальной сети Twitter.

Халст рассказал, что количество проданных копий видеоигры Ghost of Tsushima превысило отметку в 5 млн. Он добавил, что это сделало Ghost of Tsushima самым продаваемым эксклюзивом PlayStation 4, то есть игрой, выпущенной только для этой платформы.

«Это невероятное достижение Sucker Punch Productions!», — подчеркнул Халст.

Ghost of Tsushima была выпущена 17 июля 2020 года. Игра получила хорошие отзывы критиков и игроков. Средний пользовательский рейтинг на агрегаторе Metacritic составляет 9,2 из 10 баллов, средний рейтинг среди критических отзывов — 83 балла из 100.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре компания Sucker Punch Productions выпустила обновление видеоигры Ghost of Tsushima, добавив поддержку кооперативного режима.