Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Ракета-носитель Atlas V с американским разведывательным спутником NROL-101 успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора запуска United Launch Alliance (ULA).

Компания ULA проводила запуск в интересах Национального управления военно-космической разведки. Первоначально пуск этого аппарата планировался на сентябрь, однако дата старта переносилась несколько раз из-за технических причин или неблагоприятной погоды.

«Миссия прошла успешно! Ракета-носитель Atlas V успешно вывела спутник NROL-101 для Национального управления военно-космической разведки и Космических сил США. Это 141 успешный запуск для ULA», — сообщили в ULA.

Известно, что стоимость спутника NROL-101 составляет около $1 млрд. Предназначение и технические характеристики этого аппарата засекречены.

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