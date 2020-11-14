Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Статические испытания прототипа космического корабля Starship компании SpaceX привели к частичному разрушению аппарата. Об этом сообщает портал Space.com.

Испытания очередного прототипа корабля Starship SN8 проводились на площадке SpaceX в штате Техас возле посёлка Бока-Чика. Этот прототип оснащён тремя двигателями Raptor, в ходе испытаний двигатели были запущены без подъёма самой ракеты.

Ход испытаний транслировался в прямом эфире. После запуска двигателей на площадке прогремел взрыв, и частный космодром SpaceX заполнился дымом.

Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что в результате взрыва были повреждены некоторые системы прототипа. Он отметил, что причина неудачи испытаний ещё устанавливается.

Компания SpaceX разрабатывает космический корабль Starship для полётов за пределы околоземной орбиты. В ходе испытаний было уничтожено несколько прототипов корабля, включая Starship Mk1, Starship SN1 и Starship SN3. В августе прототип Starship SN5 впервые в ходе испытаний успешно поднялся в воздух на высоту 150 метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе Илон Маск заявил, что первый полёт корабля Starship на околоземную орбиту может состояться в 2021 году.