Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Американская компания Qualcomm получила лицензию от правительства США на поставки китайской компании Huawei чипов, не связанных с технологиями 5G. Об этом представители Qualcomm сообщили агентству Reuters.

В Qualcomm отметили, что речь идёт о разрешении на поставки ряда чипов для мобильных устройств, включая чипы для смартфонов. При этом Qualcomm сможет поставлять Huawei только чипы с модулями связи 4G.

Министерство торговли США запретило американским компаниями свободные поставки Huawei в 2019 году. В мае 2020 года эти санкции были расширены также на иностранные компании, использующие в производстве американское программное или аппаратное обеспечение.

В прошлом Huawei закупала у Qualcomm некоторое количество чипов, использующихся в смартфонах среднего уровня. Для производства флагманских устройств в Huawei использовали чипы собственной разработки Kirin, производимые на мощностях тайваньской компании TSMC.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре компании Sony и OmniVision получили лицензии от правительства США на поставки Huawei датчиков изображений для камер смартфонов.

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