Берлин, , 09:35 — REGNUM Немецкий концерн Volkswagen AG инвестирует €73 млрд ($86 млрд) в развитие электрических автомобилей и технологий беспилотного вождения в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Volkswagen представил новый инвестиционный план 13 ноября. Он предусматривает инвестирование $86 млрд в разработки в сфере электрических и гибридных автомобилей, технологий автономного вождения, а также на создание программного обеспечения для автомобильных компьютерных систем.

Годом ранее в Volkswagen планировали потратить на инвестиции в эти сферы €60 млрд ($71 млрд) за пять лет. Однако при сохранении общего объёма инвестиционного бюджета в €150 млрд в Volkswagen решили перераспределить часть средств на инвестиции в технологии для автомобилей с низким уровнем выбросов и разработку программного обеспечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре исполнительный директор Volkswagen AG Герберт Дисс заявил, что концерн займётся разработкой собственного программного обеспечения для бортовых компьютеров, включая создание специальной операционной системы.

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