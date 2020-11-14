Циолковский, Амурская область, , 08:40 — REGNUM Специалисты космодрома «Восточный» переместили разгонный блок «Фрегат» из монтажно-испытательного корпуса на заправочную станцию для подготовки к запуску. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Отмечается, что ранее специалисты также провели пневмовакуумные и электрические испытания разгонного блока. Работы по заправке блока продлятся до 1 декабря, после чего «Фрегат» будет доставлен в монтажно-испытательный корпус для сборки космической головной части.

Ракета-носитель «Союз 2.1а» и разгонный блок «Фрегат» будут использоваться для запуска 36 спутников британской компании OneWeb. Запуск запланирован на декабрь 2020 года.

Запуски спутников OneWeb проводятся по контракту «Главкосмоса» с компанией Arianespace. Британская компания создаёт эту спутниковую группировку для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. \

В настоящее время на орбите находится 74 спутника OneWeb, общий состав группировки планируется довести до 600 аппаратов. Большинство запусков спутников OneWeb будут осуществляться посредством российских ракет-носителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре специалисты компаний Arianespace и OneWeb завершили сборку пакета из 36 спутников OneWeb на предприятии в штате Флорида (США) для последующей отправки на космодром «Восточный».

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