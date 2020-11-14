Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Специалисты американской компании Microsoft зафиксировали несколько случаев кибератак на разработчиков вакцин от новой коронавирусной инфекции со стороны хакеров из России и КНДР за последние несколько месяцев. Об этом сообщается в блоге Microsoft.

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Целью этих атак стали исследовательские центры, занимающиеся разработкой вакцин и методов лечения новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что хакеры атаковали несколько фармацевтических компаний в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США.

По данным Microsoft, за кибератаками стоят три хакерские группировки: Strontium (также известная как Fancy Bear) из России и Zinc и Cerium из КНДР. Отмечается, что группировка Strontium пыталась получить к аккаунтах специалистов посредством взлома паролей, а группировка Zinc рассылала фишинговые электронные письма, содержащие ссылки на заражённые веб-страницы или файлы.

«Мы уведомили все организации, подвергшиеся атаке, и предложили свою помощь тем из них, атаки на которые оказались успешными», — заявили в Microsoft.

Напомним, в июле Великобритания, США и Канада в совместном заявлении обвинили хакеров из России (группировку Cozy Bear) в кибератаках на исследовательские и фармацевтические компании с целью хищения данных о разработке вакцины против COVID-19. В заявлении говорилось, что группировка Cozy Bear «почти наверняка связана с российскими спецслужбами», но не приводилось никаких доказательств этой связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре эксперты американской компании CrowdStrike обвинили хакеров из Китая в кибератаках на японские исследовательские институты, занимающиеся разработкой вакцины против COVID-19.

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