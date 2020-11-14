Москва, , 07:23 — REGNUM Рынок легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в России в 2020 году упадёт на 11% в годовом исчислении, сообщил вице-президент компании «АвтоВАЗ» Сергей Громак в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Громак заявил, что автомобильный рынок в России сильно упал по итогам первого полугодия. Он отметил, что в третьем и четвёртом квартале рынок начал восстанавливаться, однако не так быстро, чтобы компенсировать провал начала года.

«Поэтому наши аналитики всё равно предсказывают, что авторынок этого года по своему объёму будет где-то на 11% ниже, чем рынок 2019 года», — подчеркнул Громак.

Вице-президент «АвтоВАЗа» добавил, что обвал автомобильного рынка помогли сдержать меры, предпринятые правительством России. В частности, заметную поддержку оказали программы льготного кредитования и опережающих госзакупок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак заявил, что за первые девять месяцев 2020 года объём производства автомобилей в России снизился на 25% в годовом исчислении.