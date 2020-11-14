Североморск, Мурманская область, , 05:32 — REGNUM На Северном флоте (СФ) ВМФ России 13 ноября завершился процесс перевода вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

В течение последнего подготовительного дня были завершены последние проверки готовности боевых машин и автомобилей к работе в условиях арктической зимы. Всего к эксплуатации в условиях низких температур было подготовлено около девяти тысяч автомобилей и бронемашин, на которых были выполнены необходимые регламентные работы и заменены на зимние все технические жидкости.

К функционированию в условиях низких температур было полностью подготовлено парковое хозяйство сухопутных и береговых частей, включая авиацию и силы противовоздушной обороны (ПВО).

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