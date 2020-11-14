Вашингтон, , 05:31 — REGNUM NASA перенесла с 14 ноября на 15 ноября запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС). Об этом глава американского космического агентства Джеймс Брайденстайн 13 ноября написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Из-за сильных береговых ветров и восстановительных работ NASA и SpaceX планируют запуск миссии Crew-1 с астронавтами к Международной космической станции в 19:27 по времени восточного побережья в воскресенье, 15 ноября», — говорится в сообщении.

Напомним, что запуск корабля с четырьмя астронавтами на борту к МКС был запланирован на 14 ноября в 19:49 по времени восточного побережья США.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж космического корабля Crew Dragon прибыл на космодром на мысе Канаверал для подготовки к старту 14 ноября к Международной космической станции (МКС).

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