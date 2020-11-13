Москва, , 22:31 — REGNUM Большой десантный корабль (БДК) «Петр Моргунов» проекта 11 711 завершил программу государственных испытаний и вернулся к причалу Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», сообщает 13 ноября пресс-служба предприятия.

Программа испытаний нового корабля была завершена 11 ноября.

Большой десантный корабль (БДК) проекта 11 711 «Петр Моргунов» предназначен для высадки десанта, перевозки оборудования, боевой техники и грузов в ближней и дальней морских зонах.

Первый корабль этого типа БДК «Иван Грен» был введен в строй в июне 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, новый фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов» из акватории Белого моря поразил крылатой ракетой «Калибр» цель на полигоне в Архангельской области на расстоянии свыше тысячи км.

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