Москва, , 19:40 — REGNUM Минпромторг РФ выделит 400 млн рублей на работы по созданию процессора для космических аппаратов нового поколения, сообщают 13 ноября ресурсы системы «СПАРК-Маркетинг».

По этим данным, опытно-конструкторские работы будет выполнять Научно-технический центр (НТЦ) «Модуль». По данным из открытых источников, предприятие должно изготовить опытный образец процессора и испытать его до 30 ноября 2022 года.

Новое изделие должно быть создано по принципам «систем-на-кристалле». В случае успеха этого проекта, прямых аналогов этому процессору в мире может не быть.

Процессор нового поколения должен содержать интерфейсы для эффективного обмена данными с нейропроцессорами архитектуры NeuroMatrix и будет предназначен для конструирования бортовых вычислительных комплексов космических аппаратов нового поколения с элементами искусственного интеллекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван реальный размер трещины в корпусе МКС