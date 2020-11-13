Москва, , 16:47 — REGNUM Минобороны России усиливает войска Южного военного округа средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), наращивая численность вертолетов Ми-8МТПР-1 с системой радиоподавления «Рычаг-АВ», сообщает 13 ноября газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Установленные на вертолеты Ми-8 комплексы РЭБ способны нейтрализовать работу любых систем ПВО и блокировать целые районы предполагаемых запусков ракет малой и средней дальности.

По некоторым данным, комплекс РЭБ «Рычаг» дает возможность блокировать все системы управления противника.

Кроме того, вертолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ми-8МТПР-1 с системой «Рычаг-АВ» позволяют защищать свою авиацию от наземных и авиационных радиолокаторов противника в радиусе не менее 150 км от вертолета.

Комплекс может парализовать работу систем связи, управления войсками или высокоточным оружием, а также навигационной аппаратуры в радиусе нескольких сотен км.

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