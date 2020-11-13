Вашингтон, , 13:18 — REGNUM Реализация программы по созданию нового класса американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) Columbia в целом идёт по плану. Об этом в ходе брифинга заявил вице-адмирал Уильям Галинис, курирующий в ВМС США программы строительства всех надводных и подводных систем.

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При этом он сообщил о наличии некоторых сложностей в её реализации.

«Мы немного видим некоторые своего рода вызовы по мере продвижения через окончательные этапы проектирования и перехода к строительству», — приводит ТАСС слова Галиниса.

Какие именно трудности возникают, вице-адмирал не уточнил, добавив, что, по его мнению, две участвующие в реализации проекта верфи — General Dynamics и Newport News — работают «достаточно хорошо с аппаратом программы, чтобы всё шло по плану».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Пентагон заключил контракт с корпорацией General Dynamics Electric Boat (GDEB) на постройку девяти подводных лодок класса Virginia Block V. Общая сумма контракта — $22,2 млрд. Также договор предусматривает возможность строительства десятой подлодки в установленные контрактом сроки, в результате чего общая потенциальная стоимость контракта составит приблизительно $24,1 млрд. Предполагается, что работы по контракту должны быть завершены к августу 2029 года.

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