Москва, , 12:50 — REGNUM Измерения трещины, ставшей причиной утечки воздуха в российском модуле Международной космической станции (МКС) «Звезда», провел космонавт Сергей Рыжиков. Он сообщил об этом 13 ноября Центру управления полетов в ходе переговоров, которые транслировало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

«Да, я сделал это (сфотографировал и измерил трещину — ред.), она приблизительно 4,5 (сантиметра), даже меньше этого», — сообщил космонавт.

Также он высказал мнение, что предыдущие измерения трещины были искажены из-за «условий видимости».

При этом до этого предполагалось, что размеры данной трещины не более 2,7 см.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно, что экипаж МКС при помощи двигателей грузового космического корабля «Прогресс МС-14» перевел станцию на новую орбиту.

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