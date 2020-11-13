Пекин, , 09:04 — REGNUM Спутник мобильной связи Tiantong-1−02, разработанный Китайской академией космических технологий и эксплуатируемый China SatCom, успешно выведен на орбиту. Как сообщается на сайте NASSA, запуск космического аппарата состоялся накануне, 12 ноября, в 15:59 UTC с космодрома «Сичан» на юго-западе Китая.

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На орбиту спутник доставила ракета-носитель «Чанчжэн-3-би» (Long March 3B).

На геостационарной орбите спутник будет предоставлять услуги мобильной связи, в том числе мультимедийные услуги в Китае и на Ближнем Востоке, в Африке, Тихом океане и Индийском океане.

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Подсистема приложений спутниковой мобильной связи была разработана компанией Henan Communication Technology. Ожидаемый срок службы спутника на орбите — 15 лет.

Напомним, первый спутник Tiantong-1 был запущен 5 августа 2015 года с использованием со стартового комплекса космодрома «Сичан». Запуск третьего подобного спутника запланирован на 2021 год.