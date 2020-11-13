Шанхай, Китай, , 07:29 — REGNUM Японский производитель электроники Omron Corporation представил в рамках 3-й Китайской международной импортной Экспо (CIIE) в Шанхае новое поколение роботов для обучения игре в пинг-понг, сообщает агентство Синьхуа.

Новые роботы FORPHEUS способны распознавать эмоциональное и физическое состояние игроков. Они созданы с применением технологий искусственного интеллекта и алгоритмов принятия решения на ответный удар слева или справа.

Робот оснащен датчиком изображения, который установлен в середине сетки на столе, для обнаружения информации о расположении тела игрока, а также выражения лица, линии зрения и частоты сердечных сокращений.

Это позволяет роботу оценивать уровень производительности и эмоциональное состояние игроков, отметил инженер компании Omron Лю Сяоцзюнь. Поэтому робот записывает скорость, с которой игроки мигают, и то, как они отслеживают возвращающийся мяч.

Система также использовалась на производственных предприятиях для изучения физического и психического состояния сотрудников или рабочих, добавил Лю.

На выставке интеллектуальной промышленности и информационных технологий CIIE, которая проходила с 5 по 10 ноября в Шанхае, свои инновационные продукты представили более 300 экспонентов из 40 стран и регионов мира.