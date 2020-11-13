Шэньчжэнь, Китай, , 02:50 — REGNUM Трейдеры и инвесторы из более чем 50 стран и международных организаций примут участие в 22-й Китайской ярмарке высоких технологий (CHTF) в южном технологическом хабе Китая городе Шэньчжэне, которая проходит с 11 по 15 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Общая выставочная площадь ярмарки достигает 140 тыс. кв. метров. Темой этого года ярмарки стало «Трансформируем будущее при помощи технологий и стимулируем будущее при помощи инноваций». Она привлекла более 3300 участников как из Китая, так и из-за рубежа. Почти 10 тыс. проектов будет выставлено в рамках выставки, а также пройдет более 140 мероприятий, сообщили организаторы мероприятия.

Впервые в этом году участниками выставки станут Люксембург, Черногория, Словения и Уругвай. Пять трендов направления технологического развития 2020 года будет представлено в рамках ярмарки, включая широкое распространение приложений искусственного интеллекта во всех сферах жизни, неожиданное влияние на структуру технологий пандемии COVID-19, рост коммерческого использования связи 5G, высокоточные технологии и умные города.

Заммэра Шэньчжэня Ай Сюэфэн заявил, что ярмарка ставит перед собой задачу продвинуть интеграцию и развитие промышленности, научно-фантастических технологий и капитала.