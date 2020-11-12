Тайбэй, , 23:33 — REGNUM Тайваньская компания MSI объявила, что в ряде её мониторов будет «исправлена» ситуация с отсутствием поддержки у консоли PlayStation 5 разрешения 1440p (QHD). Об этом 12 нобяря сообщил портал Wccftech.

Суть исправления заключается в том, что эти QHD-мониторы MSI получат так называемый «режим консоли», благодаря которому они смогут получать картинку 4K, масштабируя её до 1440p. Функцию получат следующие устройства: MPG ARTYMIS 343CQR Prestige PS321QR, Optix MPG341CQR, Optix MAG274QRF-QD, Optix MPG341CQRV, Optix MAG274QRF, Optix MAG342CQR и Optix AG321CQR.

Ранее стало известно, что PlayStation 5 не будет поддерживать разрешение 1440p. Тогда редакция Wccftech предположила, что в случае, если геймеры подключат новую консоль Sony к QHD-монитору, они, скорее всего, получат «картинку» с разрешением 1080p, «растянутую» до 1440p. Стоит отметить, что пока нет точной информации о последствиях такого подключения.

Читайте ранее в этом сюжете: Консоль PlayStation 5 не будет поддерживать разрешение 1440p