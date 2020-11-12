Вашингтон, , 22:47 — REGNUM В США отложен на сутки запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V с секретным спутником NROL-101 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщает 12 ноября компания-оператор ракетного старта United Launch Alliance (ULA).

Причиной отмены запуска назван ураган «Эта».

В связи с ураганом «Эта» запуск перенесен на 13 ноября в 17:13 по времени Восточного побережья США, что соответствует 02:13 мск 14 ноября.

Напомним, компании ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим космические запуски по заявкам Пентагона и разведслужб США.

Стоит отметить, что назначение, орбита, размер и иные характеристики американского спутника NROL-101 стоимостью порядка $1 млрд строго засекречены.

По некоторым данным, тяжелый орбитальный аппарат NROL-101 весит около шести тонн и является спутником радиолокационной разведки.

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