Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Nvidia может выпустить в продажу видеокарты GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3060, RTX 3050 Ti и RTX 3050 уже в январе 2021 года. Об этом 12 ноября сообщил портал Videocardz со ссылкой на инсайдеров.

Согласно информации, предоставленной источниками, RTX 3060 получит 12 гигабайт видеопамяти, а RTX 3060 Ti — 8 гигабайт. Кроме того, видеокарта Nvidia RTX 3060 Ti может появиться в магазинах уже в декабре 2020 года.

Издание Wccftech отметило, что, судя по всему, производитель графических процессоров решил сдвинуть релизы устройств на более ранние даты, поскольку надеется выиграть в конкурентной борьбе с AMD, предложив наиболее широкий ассортимент видеокарт нового поколения.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сети появилась информация о возможных характеристиках Nvidia GeForce RTX 3050, которая считается видеокартой начального уровня. Ожидается, что её производительность будет на уровне GeForce RTX 2060 и RTX 3050 при этом обойдёт RTX 1660 SUPER.

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