Анкара, , 20:17 — REGNUM Представители управления аэрокосмической промышленности Турции и американской компании Boeing 12 ноября подписали соглашение о сотрудничестве с целью развития возможностей производства термопластичных деталей в соответствии с авиационными стандартами. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Раннее управление аэрокосмической промышленности Турции реализовало новые инвестиции в разработку и производство термопластичных композиционных деталей, которые, в свою очередь, помогут ускорить производство и усилить мощности самолётов при технической поддержке Boeing и заимствовании их опыта. Турция, таким образом, получит возможность создавать воздушные транспортные средства нового поколения», — заявил директор управления Темел Котил.

Он также добавил, что, по сравнению с обычными компонентами, термопластичные композиционные детали, качество которых значительно повысится за счёт реализации совместных «высокоэффективных экономических проектов», снизят стоимость конечного продукта на 30%.