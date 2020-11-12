Нью-Дели, 12 ноября 2020, 17:42 — REGNUM В Индии спустили на воду пятую по счёту дизель-электрическую субмарину класса «Скорпен», сообщает 12 ноября пресс-служба индийской компании Mazagon Dock Limited (MDL).
Отмечается, что церемония прошла на верфи в Мумбаи без присутствия официальных лиц из-за ситуации с коронавирусом.
Уточняется, что всего для ВМС Индии должны быть построены шесть подлодок этого типа.
Пятая субмарина серии получила название «Вагир». Головная подлодка этой серии «Кальвари» вошла в состав ВМС Индии в 2017 году.
Вторая субмарина «Хандери» включена в состав флота в сентябре 2019 года. Третья и четвертая подлодки такого типа, «Карейндж» и «Вела», проходят испытания. Строительство шестой субмарины, «Вагшир», продолжается.
Стоит отметить, что изначально планы предусматривали сдачу последней шестой подлодки в 2017 году.
Подлодки «Скорпен» строятся по проекту французской компании Naval Group. Новые субмарины должны заменить в ВМС Индии устаревшие подлодки класса «Кило» и «Тип-209/1500».
Вся серия данных подлодок строится без воздухонезависимых энергетических установок, но с возможностью её установки при модернизации субмарин.
Подлодки длиной 67,5 метра и водоизмещением 1615 тонн способны развивать подводную скорость до 20 узлов и вооружены 533-мм торпеды SUT 266, противокорабельными ракетами SM-39 «Экзосет» и морскими минами.
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