Нью-Дели, , 17:42 — REGNUM В Индии спустили на воду пятую по счёту дизель-электрическую субмарину класса «Скорпен», сообщает 12 ноября пресс-служба индийской компании Mazagon Dock Limited (MDL).

Отмечается, что церемония прошла на верфи в Мумбаи без присутствия официальных лиц из-за ситуации с коронавирусом.

Уточняется, что всего для ВМС Индии должны быть построены шесть подлодок этого типа.

Пятая субмарина серии получила название «Вагир». Головная подлодка этой серии «Кальвари» вошла в состав ВМС Индии в 2017 году.

Вторая субмарина «Хандери» включена в состав флота в сентябре 2019 года. Третья и четвертая подлодки такого типа, «Карейндж» и «Вела», проходят испытания. Строительство шестой субмарины, «Вагшир», продолжается.

Стоит отметить, что изначально планы предусматривали сдачу последней шестой подлодки в 2017 году.

Подлодки «Скорпен» строятся по проекту французской компании Naval Group. Новые субмарины должны заменить в ВМС Индии устаревшие подлодки класса «Кило» и «Тип-209/1500».

Вся серия данных подлодок строится без воздухонезависимых энергетических установок, но с возможностью её установки при модернизации субмарин.

Подлодки длиной 67,5 метра и водоизмещением 1615 тонн способны развивать подводную скорость до 20 узлов и вооружены 533-мм торпеды SUT 266, противокорабельными ракетами SM-39 «Экзосет» и морскими минами.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый фрегат «Адмирал Касатонов» отстрелялся «Калибрами» из Белого моря