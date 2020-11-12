Москва, , 16:50 — REGNUM Российский фрегат «Адмирал Касатонов» поразил крылатой ракетой «Калибр» цель на полигоне в Архангельской области, сообщает 12 ноября пресс-служба Северного флота (СФ).

Запуск ракеты, преодолевшей более тысячи км, был произведен из акватории Белого моря.

«Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели. Ракетная стрельба состоялась в первой половине дня в акватории Белого моря. Цель, расположенная на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии свыше 1000 километров от точки пуска, была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Калибр», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат «Адмирал Касатонов» был включен в боевой состав Северного флота 21 июля 2020 года. Корабль был заложен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге в 2010-м году.

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