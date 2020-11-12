Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM На судостроительном заводе «Северная верфь» спустили на воду ярусолов «Марлин» для архангельских рыбаков. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.

Ярусолов-процессор «Марлин» — судно для высокотехнологичного и экологичного способа лова рыбы с автоматизированными линиями установки и выборки ярусов, с оборудованием для глубокой и безотходной переработки и хранения улова непосредственно на судне. Судно имеет водоизмещение более двух тысяч тонн, его длина составляет 58,6 метра, ширина — 13 метров.

На церемонии спуска судна на воду принял участие глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

«Сейчас в Российской Федерации строятся еще 53 новых судна. Нас в свое время пугали, что у наших верфей нет компетенций для строительства рыбопромыслового флота. Но мы видим: суда сдаются заказчику, а значит, вы своим трудом доказали, что всё возможно», — заявил Шестаков.

Закладка ярусолова-процессора «Марлин» состоялась на заводе «Северная верфь» в рамках II Международного рыбопромышленного форума в 2018 году.