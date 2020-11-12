Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM В Петербурге на воду спустили судно «Марлин» для обновления рыболовного флота России. Как сообщили в Смольном, в торжественной церемонии поучаствовали губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Архангельской области Александр Цыбульский и заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Корабельный винт Дарья Драй © ИА REGNUM

Беглов отметил, что это уже третье судно, построенное на «Северной верфи» по федеральной инвестпрограмме обновления рыболовецкого флота.

«Санкт-Петербург — столица судостроения. Для нас очень важно, что правительство России, субъекты Федерации доверяют нашим судостроителям — лучшим в России и в мире», — сказал он.

Напомним, по инвестпрограмме в Петербурге будет построено 20 подобных судов, больше половины заказов уже в работе. В программе участвуют «Северная верфь» и «Адмиралтейские верфи». В этот раз заказчиком выступила компания «Глобус», основанная товариществом рыболовецких колхозов Архангельской области. Ранее были спущены на воду ярусолов-процессор «Гандвик-1» для Карелии и морозильный траулер-процессор «Капитан Соколов» по заказу компании «Рыбпроминвест».

По словам Александра Беглова, спуск судна на воду стал лучшим подарком корабелов ко дню рождения предприятия: 14 ноября «Северной верфи» исполняется 108 лет.

Судно «Марлин» во время спуска на воду ПАО «Северная верфь»

«Марлин» — инновационное судно нового поколения. Оно отвечает всем международным требованиям и обеспечит высокотехнологичный и экологичный промысел, без ущерба окружающей среде. На судне также смогут проходить практику курсанты мореходных училищ Северо-Запада.

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