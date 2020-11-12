Москва, , 09:42 — REGNUM Новые технологии исследования ДНК могут помочь правоохранителям в расследовании тяжких преступлений. Они позволяют определить возраст и расу человека, сообщили 12 ноября в пресс-центре МВД России.

Возможность использования таких технологий прорабатывает экспертно-криминалистический центр МВД. По ДНК можно узнать признаки внешности человека: биогеографическое происхождение, возраст, цвет глаз, волос и кожи.

Такую информацию можно использовать в качестве доказательств в раскрытии и расследовании преступлений. Как правило, она конфиденциальна, рассказали в МВД ТАСС.

В текущем году возможности применения методов анализа ДНК прорабатывали в МВД в рамках научно-исследовательских работ. В следующем году эту работу продолжат.