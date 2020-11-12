Вашингтон, , 07:05 — REGNUM На видеохостинге YouTube вновь начали запускаться видеоролики. О восстановлении работоспособности после масштабного сбоя руководство сервиса написало на странице YouTube в социальной сети Twitter.

«Приносим извинения за сбой. Он был устранён на всех устройствах и сервисах YouTube, спасибо за терпение», — говорится в сообщении.

Сбой в работе сервисов Google, прежде всего YouTube, в нескольких странах ранее также был подтверждён мониторинговым сайтом Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Ранее ИА REGNUM, сообщало о том, что в ряде городов России утром 12 ноября перестали запускаться видеоролики на сервисе Google YouTube.

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