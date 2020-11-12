Де-Мойн, США, , 04:53 — REGNUM Стратегические крылатые ракеты и бомбы, которыми вооружаются российские бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 признали «устрашающими» в американском издании The Drive.

«Устрашающее оружие, искусно размещенное перед самолетом, который, как предполагается, будет нести его, является знакомым для военной авиации и часто используется как для демонстрации силы, так и в маркетинговых целях», — прокомментировали в издании снимки.

Эксперты оценили несколько фотографий, опубликованных Министерством обороны России в начале ноября, и пришли к выводу, что американские средства обороны и ПВО стран НАТО вряд ли смогут эффективно противостоять ракетам, летящим на гиперзвуковой скорости, превышающей 4 Маха.

Ранее в том же издании сообщали, что Россия благодаря новым вооружениям получила возможность проводить крупные военные операции вдали от своих границ, в частности — в Африке.

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