Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Контракт для осуществления первого туристического полета на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon компании SpaceX подписан в США его участниками и американской фирмой Axiom Space. Об этом сообщается на странице в Twitter этой организации.

В числе туристов оказались три частных астронавта и один бывший сотрудник НАСА Майкл Лопес-Алегриа. Они отправятся к МКС на Crew Dragon не ранее конца 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа американский президент Дональд Трамп заявил, что США планируют отправить на Луну женщину-астронавта, опередив в этом вопросе остальные государства.

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