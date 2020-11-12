Красноярск, , 04:37 — REGNUM В ряде городов России утром 12 ноября перестали запускаться видеоролики на сервисе Google YouTube.

Сбой в работе сервисов Google в нескольких странах также подтверждает мониторинговый сайт Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы наблюдаются не только при воспроизведении видео на YouTube, но и при попытке воспользоваться поисковой системой Google, музыкальным сервисом Youtube Music, стриминговым сервисом YouTube TV и магазином приложений Google Play.

По данным Downdetector, у 93% пользователей, сообщивших о сбоях на YouTube TV и Youtube Music, не проигрываются видео и аудиоролики. 65% не могут загрузить приложения с Google Play.

Жалобы на неполадки в работе поступают на мониторинговый сайт преимущественно от пользователей из США, Бразилии, Австралии, Великобритании, Франции, Индии и ряда других стран. В России о подобных проблемах прежде всего сообщают пользователи из Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, неполадки в работе социальной сети Instagram ощутили пользователи нескольких стран мира.

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