Пекин, , 02:32 — REGNUM Безопасное расстояние, пройденное беспилотными транспортными средствами в рамках дорожных тестов в Пекине, превысили 2 млн км на конец октября, сообщили в Пекинском инновационном центре умной мобильности.

За первые 10 месяцев года испытательный пробег на таких дорогах 960 тыс. км против 73,8 тыс. в прошлом году. В настоящее время в Пекине действует 200 открытых тесовых дорог для беспилотных автомобилей обще протяженностью почти 700 км в Пекинской зоне экономического и технического развития, а также районах Хайдянь и Фаншань.

Восемьдесят семь машин из 14 компаний получили временные лицензии на проведение беспилотных дорожных тестов. Пекин занимает первое место в стране в плане числа приложений, лицензированных автомобилей и протяженности дорог для беспилотных автомобилей.