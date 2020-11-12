Сараево, , 01:53 — REGNUM Председатель правящей боснийской «Партии демократического действия» Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович на пресс-конференции 11 ноября заявил, что Босния и Герцеговина имеет в своем распоряжении «страшное оружие», поэтому, по его словам, те, кто «затаил злые намерения» по отношению к этой стране, должны задуматься об этом. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Раннее Изетбегович посетил оружейный завод и склад боеприпасов «Бинас» в Бугойне, где ему продемонстрировали эффективность некоторых образцов вооружения. Лидер правящей боснийской партии впоследствии сообщил журналистам, что он был впечатлен увиденным.

«Мы присутствовали на презентации новой ракетной установки, произведенной в «Бинасе» и имеющей дальность стрельбы более двух тысяч метров. Эта ракетная установка имеет несколько режимов стрельбы: очередями и режим непрерывного огня. И этим страшным оружием обладает Босния и Герцеговина», — указал Изетбегович.