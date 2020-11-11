Вашингтон, , 18:35 — REGNUM В США военные анонсировали новую ракету, характеристики которой пока не раскрываются, сообщает 11 ноября издание The Drive.

Пуск зенитной ракеты Mil.ru

На данный момент представители Пентагона пояснили только то, что эта ракета должна занять место между ракетами ПЗРК Stinger и ракетными комплексами противовоздушной и противоракетной обороны Patriot.

Ракета создана в рамках проекта LOWER AD и характеризуется как недорогая система ПВО повышенной дальности.

При этом уточняется, что летные испытания новой ракеты уже завершены.

По внешнему виду она напоминает малую ракету Peregrine, выпускаемую компанией Raytheon.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в США рассказали о проекте LOWER AD, направленном на создание ракетного комплекса для борьбы с дозвуковыми крылатыми ракетами и ударными беспилотниками.

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